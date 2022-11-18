Как мы заботимся

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Круглосуточный комфортабельный уход

В наших пансионатах есть всё для комфортного проживания.

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Уход за людьми с возрастными заболеваниями

Наш опыт позволяет заботиться о людях с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, деменцией, переломами шейки бедра, гипертонией, инсультами.

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Комплексное питание

Питание в наших пансионатах - это свежая и вкусная еда, сбалансированный и разнообразный рацион.

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Содействие в своевременной медицинской помощи

Мы сотрудничаем с квалифицированными медиками, вместе оберегаем ментальное и физическое здоровье наших подопечных.

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Мониторинг здоровья

Регулярный мониторинг состояния здоровья медсестрой и терапевтом.

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Восстановление физической активности

Возвращение к привычной двигательной активности после перенесённых заболеваний.

Сеть наших пансионатов – это достойная забота!

Со временем вашим пожилым родственникам необходимо все больше помощи и заботы.

Размещение в наших домах престарелых гарантирует постоянное наблюдение чуткого персонала, должный уход, заботу, внимание, сбалансированное комплексное питание, прогулки, культурную программу и другие необходимые услуги.

В наших домах мы окружаем пожилого человека заботой и теплом, а также обеспечиваем все необходимые условия, чтобы люди преклонного возраста ни в чём не нуждались.

С нами спокойно и безопасно, комфортно и интересно.

Будьте уверены – пансионаты для пожилых людей «Заботливые люди», это возможность провести старость беззаботно и достойно.

Заботливые Люди здесь, чтобы заботиться о вас!

8 (903) 177-97-01

Частный пансионат для престарелых «Заботливые люди»
в Нижнем Новгороде

Помощник по уходу (Сиделка)Хороший частный дом престарелых людей «Заботливые люди» в Нижнем Новгороде является современным и специализированным санаторием-интернатом для постоянного или временного проживания пожилых людей с различными заболеваниями и особенностями состояния здоровья, инвалидов и лежачих больных. Если вы выбираете такое медучреждение для своего близкого человека, то можете быть уверены в том, что он сможет получить все необходимые виды услуг, заботу и круглосуточный уход.

Все наши пациенты платного пансионата для престарелых людей располагаются в условиях уютного стационара с удобствами под постоянным присмотром команды опытных и дипломированных врачей. Наш медицинский персонал включает в себя только настоящих профессионалов своего дела. Они смогут в любой момент предоставить старикам необходимые виды помощи, в том числе и экстренную медпомощь.

Вместе с основным спектром услуг, наш персонал дома для пожилых с медицинским уходом предоставляет своим подопечным комплекс дополнительных услуг. Так, вы можете воспользоваться наймом сиделки с круглосуточным уходом или пребыванием рядом с пенсионером в установленные часы по заранее согласованному графику. Она будет всегда рядом, предоставить помощь и поддержку, в том числе в бытовых вопросах. А ещё она всегда будет хорошим собеседником и сможет выстроить благоприятные взаимоотношения со старым человеком.

Ко всем подопечным нашей сети пансионатов для престарелых в Нижнем Новгороде применяется персональный подход. Он обязательно учитывает особенности состояния здоровья и самочувствия стариков, имеющиеся заболевания. И даже самый капризный пенсионер с ослабленным здоровьем сможет обрести второй дом в стенах нашего уютного стационара.

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Особенности состояния здоровья людей преклонных лет

Пенсионеры представляют собой уязвимую и обособленную группу лиц. Они не имеют возможности в полной мере взаимодействовать в современном обществе. Они имеют ослабленное здоровье, целый спектр заболеваний, в том числе в хронической форме протекания. Нередко людям преклонного возраста становится крайне тяжело без посторонней помощи выполнять базовый уход за собой и вести домашнее хозяйство.

При выборе способа ухода за пенсионером выделяется несколько основных способов. Так, можно выполнять его самостоятельно в домашних условиях. В таком случае на помощь приходят более молодые и здоровые родственники. Сложность такого варианта заключается в отсутствии опыта и квалификации, нехватка необходимого количества свободного времени. А ещё нередко особенности здоровья приводят к тому, что требуются специальные терапевтические мероприятия и аппаратура, которые невозможно применять самостоятельно на дому.

Ещё можно воспользоваться наймом сиделки. Но её цена будет высокой. А ещё крайне трудно нанять действенно надёжную, квалифицированную и ответственную помощницу. Поэтому в таком случае у вас нет гарантии безопасности подопечного и обеспечения достойного ухода. А ещё она будет рядом со стариком только в определённые часы, в остальное время он будет оставаться один без помощи.

Самым оптимальным вариантом выступает оформление и размещение родственника на постоянное или временное проживание в наш платный пансион для престарелых людей «Заботливые люди». Мы сделаем всё необходимое для того, чтобы ваш родственник смог получить счастливую и беззаботную старость при любых особенностях состояния здоровья.

Услуги, предоставляемые пациентам сети частных домов для пенсионеров «Заботливые люди»

Для всех пациентов нашего пансионата для пожилых людей в Нижнем Новгороде предоставляется целый спектр услуг, а именно:

  • Круглосуточный уход и медицинское обеспечение.
  • Реабилитация после инсульта.
  • Проживание в уютном стационаре с удобствами и комфортом, безопасными условиями и применением всех необходимых приспособлений для лиц с ограниченными физическими возможностями.
  • Реабилитация после перелома шейки бедра.
  • Предоставление сбалансированного, вкусного и разнообразного питания всем подопечным.
  • Уход за лежачими больными.
  • Предоставление разнообразного досуга, заботливого отношения и психологической поддержки.
  • Уход при деменции.
  • Поддержание интересов и ценностей постояльцев, общение с ровесниками среди иных постояльцев.

Такой спектр услуг помогает всем подопечным нашего частного дома престарелых «Заботливые люди» получать счастливую и беззаботную старость. Мы персонально разработаем программу лечения и восстановления, которая поможет восстановить ослабленное здоровье, укрепить иммунитет, устранить острые заболевания и достигать ремиссии хронических патологий.

Расположение современного и комфортного дома для пожилых людей в Нижнем Новгороде

Наш современный и специализированный дом престарелых в Нижнем Новгороде располагается за территорией города, но в незначительной удалённости. Стационар располагается в уединённой, прекрасной и живописной местности. Вокруг царит тишина, красочная природа, свежий воздух, лесные насаждения и водоём. Все наши подопечные регулярно гуляют на свежем воздухе, наслаждаются пейзажами, могут отдыхать от своих проблем и городской суеты, шума, загазованности.

Такие регулярные прогулки благотворным образом влияют на психоэмоциональное состояние подопечных, помогают им восстановить свои силы и защитные функции организма, а это помогает улучшать самочувствия и достигать скорейшего выздоровления.

Обширная внешняя территория имеет все необходимые условия для пребывания пенсионеров, в том числе с различными заболеваниями, особенностями организма и ограниченными возможностями. В частности, имеются площадки и зоны отдыха, беседки для посиделок на улице, площадки для занятий спортом, дорожки для инвалидов на колясках и прочее. И ещё мы имеем удобную транспортную развязку, которая делает комфортным и безопасным приезд родственников к постояльцам. Визиты можно осуществлять совершенно в любое время без ограничений.

Профессиональный и опытный медицинский персонал частного дома для пожилых людей «Заботливые люди» в Нижнем Новгороде

В нашем современном пансионе для пожилых людей в Нижнем Новгороде все услуги предоставляются ответственным, квалифицированным и опытным персоналом. Они тщательно отбираются, проходят соответствующее обучение и имеют надлежащее образование, профессионализм и квалификацию. А также наш персонал знаком со всеми тонкостями работы с гражданами пенсионного возраста.

Ко всем пациентам наш персонал применяет персонал всегда индивидуализированный подход. Он определяется в соответствии с самочувствием и состоянием здоровья человека, особенностями организма и имеющимися заболеваниями. Мы готовы найти подход к любому пациенту, окружить его заботой и вниманием. Наши специалисты гарантированно сделают всё необходимое для того, чтобы в стенах дешёвого дома для пенсионеров ваш близкий человек смог обрести счастливую, комфортную и беззаботную старость.

Цена на уход в пансионе для пожилых людей «Заботливые люди» в Нижнем Новгороде

В стенах нашего специализированного платного дома престарелых «Заботливые люди» всем пациенты недорого и качественно обеспечиваются пребывание в комфортных, уютных и безопасных условиях под постоянным контролем врачей по доступной стоимости. А персонал окружит их заботой, вниманием и достойным уходом комплексного спектра.

Все услуги у нас предоставляются по доступным и привлекательным расценкам. Обуславливается это применением демократичной политики образования цен, которая ориентирована на пациентов с различным уровнем достатка и материальным положением. В соответствии с этим обращение к нам пользуется высоким спросом в регионе.

Современный медицинский пансионат с уходом «Заботливые люди» в Нижнем Новгороде недорого и эффективно предоставляет пациентам безопасное и комфортное проживание с получением необходимых услуг, помощи и заботы для обеспечения счастливой и беззаботной старости.

Наши ценности

  • Забота и чуткость
  • Уважение и доброжелательность
  • Открытость и честность во взаимодействии
  • Предоставление качественных услуг

Наши цели

  • Создание комфортных условий для достойной старости
  • Расширение географии присутствия компании
  • Развитие социального предпринимательства
  • Внедрение инструментов работы на основе своего опыта
  • Внесение законодательных инициатив
  • Формирование лояльности среди населения к людям с ограниченными возможностями

Наш профиль – социально-бытовые услуги, при этом мы содействуем нашим постояльцам в оказании медицинской помощи

Сотрудничество с квалифицированными медиками позволяет сохранить нашим подопечным ментальное и физического здоровье как можно дольше

  • Терапевты
  • Неврологи
  • Травматологи
  • Реабилитологи
  • Психотерапевты
  • Психологи

И иные узкопрофильные специалисты вместе с нами ведут работу по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и старческого возраста

Правила оформления в пансионат

Пансионаты «Заботливые люди» — это учреждения социально-бытового обслуживания, работающие 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Социальные услуги мы оказываем в соответствии с ГОСТ 52143, 52884.

Перечень для оформления

  • Паспорт и СНИЛС, страховой полис (ОМС) — копии и оригиналы для сверки;
  • Выписка из амбулаторной карты о хронических заболеваниях и назначениях;
  • Отрицательный тест на COVID-19 (можно пройти при поступлении);
  • Если постоялец признан не дееспособным: также паспорт опекуна и документ подтверждающий полномочия опекуна (решение суда либо иной документ).
  • При заселении в пансионате проводится обязательная санитарная обработка кожных покровов.

Какие личные вещи привезти с собой?

Представляем рекомендованный список, который может быть изменен в соответствии с вашими пожеланиями:

  • Нательное белье-2-3 смены (халаты, футболки, трусы, носки, платья, брюки)
  • Пижамы, ночные рубашки-2-3 смены
  • Спортивный костюм легкий, или бриджи –для занятий зарядкой и лфк
  • Одежда для прогулок-по сезону( включая шапки, варежки, шарфы в холодное время, панамы, кепочки в теплое время)
  • Тапочки, туфли, балетки-для ежедневного ношения
  • Резиновые тапочки для душа
  • Зубная щетка, паста, полоскание для рта. При наличии протезов-контейнер пластиковый для протезов.
  • Препараты, которые принимаются постояльцем на данный момент. Для диабетиков-глюкометр с полосками или полоски к глюкометру пансионата one touch select plus.
  • Мобильный телефон, зарядное устройство, ноутбук-при необходимости.

Что предлагает частный дом престарелых

Проживание, питание и постоянный уход за пожилыми людьми – все эти социальные услуги в наших частных пансионатах соответствуют высоким стандартам.
Вашим родственникам в быту помогают сиделки и горничные, а медики ежедневно следят за состоянием здоровья. Им не надо готовить – на завтрак, обед и ужин всегда подается вкусная и сбалансированная еда. В расписании обязательно есть прогулки на свежем воздухе и досуговые мероприятия.

В пансионатах действует пропускной режим, что исключает появление нежелательных лиц. При этом дети и внуки могут навещать постояльцев в любой день, транспортная доступность позволяет легко добираться на общественном транспорте или собственном авто.

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